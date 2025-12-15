Juliana Paes exibe cintura fininha em vestido decotado

Rio - Juliana Paes, de 46 anos, encantou os seguidores ao compartilhar nesta segunda-feira (15) uma série de fotos usando um vestido com longo decote nas costas. De cabelo solto, a rainha de bateria da Viradouro escolheu um figurino que ressaltou as curvas e a cinturinha fina.

"Começo do fim ou festejos de fim de ano?", escreveu ela na legenda. A artista ainda completou a pergunta com emojis de coração e fogo.

Os fãs não economizaram nos comentários exaltando a beleza da atriz. "A mais musa de todas", afirmou um perfil. "Ela tem uma brasilidade tão bonita", disse outro. "Menina, e esse vestido? Lindo, perfeita total", elogiou um terceiro.