Geral

Juliana Paes exibe cintura fininha em vestido decotado

Atriz publicou novos cliques nas redes sociais nesta segunda-feira (15)

Rio - Juliana Paes, de 46 anos, encantou os seguidores ao compartilhar nesta segunda-feira (15) uma série de fotos usando um vestido com longo decote nas costas. De cabelo solto, a rainha de bateria da Viradouro escolheu um figurino que ressaltou as curvas e a cinturinha fina. 
Juliana Paes mostrou o corpo malhado em fotos nas redes sociais - Reprodução/Instagram
Juliana Paes - Reprodução/Instagram
Juliana Paes publicou cliques usando vestido decotado - Reprodução/Instagram
Juliana Paes - Reprodução/Instagram
"Começo do fim ou festejos de fim de ano?", escreveu ela na legenda. A artista ainda completou a pergunta com emojis de coração e fogo. 
Os fãs não economizaram nos comentários exaltando a beleza da atriz. "A mais musa de todas", afirmou um perfil. "Ela tem uma brasilidade tão bonita", disse outro. "Menina, e esse vestido? Lindo, perfeita total", elogiou um terceiro.  
