Filho PM morto em Vila Isabel

Há 10 anos, a família do idoso já havia sofrido com a violência, quando o filho do casal, que era tenente do Batalhão de Polícia de Choque, foi morto a tiros na Rua Gonzaga Bastos, em Vila Isabel. Além disso, a companheira dele se recuperava recentemente de um câncer. Paulo Roberto deixa a mulher, uma outra filha e dois netos.

"A família já estava destruída, mas de um ano para cá a vida deles vinha melhorando, eles voltaram a sorrir (...) Os netos dele ainda não sabem e a mulher dele está em choque. Imagina a cabeça dela, o filho assassinado e agora o marido assassinado com essa violência do Rio de Janeiro?", indagou Vania.