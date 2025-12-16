Para a vizinha Vania Pinheiro, o Grajaú perdeu o "melhor amigo e alicerce", a quem descreveu como uma pessoa amada por todos.

"O Paulinho era uma pessoa muito boa de coração, ajudava a todos, funcionários, amigos... Era super do bem, não tinha inimigos. Nós perdemos o melhor amigo que o Grajaú já teve até hoje. Os funcionários amavam o Paulinho, ele não media esforços para ajudar seja quem fosse. Por isso que o bairro está abalado", lamentou.

Nas redes sociais, outros vizinhos lamentaram a morte de Paulo Roberto. "O bairro está em choque e de luto", escreveu um morador. "É devastador ver uma pessoa tão boa, tão querida pelo bairro, ter sua vida interrompida dessa forma. O Sr. Paulo era conhecido por sua simpatia e pelo carinho com que atendia a todos", comentou mais um. "Nosso bairro pede socorro às autoridades", suplicou outro morador.