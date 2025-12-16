Rotina de insegurança

Moradores do Grajaú relatam que têm convivido com medo dos assaltos. A moradora Vania Pinheiro relata que durante o dia o bairro conta com policiamento feito por agentes do Segurança Presente, mas à noite, há poucas viaturas circulando pelo bairro.

Em setembro, uma moradora viveu momentos de terror num assalto na Rua Marechal Jofre, no Grajaú. Nas imagens de uma câmera de segurança, é possível ver quando quatro ladrões abordam o carro. Um deles, apontando arma, manda a mulher descer e grita: "para ou vai morrer". Em seguida, ele leva o celular e a bolsa da vítima.