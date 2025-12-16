'A Fazenda 17': Kathy Maravilha é eliminada; veja porcentagem de votos

Kathy Maravilha, que estava no top 7 de A Fazenda 17, perdeu a chance de vencer o reality show. Na noite dessa segunda-feira, 15, a DJ levou a pior na Roça Especial e foi eliminada da disputa.

A agora ex-peoa enfrentou Dudu Camargo, Fabiano Moraes, Luiz Mesquita e Walério Araújo na berlinda e, entre eles, recebeu a menor porcentagem de votos para permanecer no jogo: apenas 1,59%. As porcentagens dos demais participantes não foram divulgadas.

A apresentadora Adriane Galisteu iniciou a dinâmica salvando Mesquita e Fabiano, antes de pedir que Kathy, Dudu e Walério seguissem para o deck de eliminação. No local, a apresentadora questionou os três sobre o momento mais difícil e o mais inesquecível da trajetória no reality.

"Vocês aproveitaram até a última semana. Por mais triste que seja, o fim faz parte para todos. Mas quem for embora pode sair de cabeça erguida. Vocês três ajudaram a fazer desta uma temporada inesquecível", declarou Galisteu, antes de salvar Walério.

Na sequência, a apresentadora anunciou o retorno de Dudu à sede e a eliminação de Kathy. "Eu sei que sair agora é difícil, mas tenha na sua cabeça que você foi longe", disse Galisteu à DJ.

Calendário da semana final do programa:

- Quarta-feira, 17 - Festa final com todo o elenco

- Quinta-feira, 18 - Grande final ao vivo