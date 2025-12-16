Maçarico tá on! Rio atinge nível 2 do Protocolo de Calor

Rio – O município do Rio atingiu o segundo nível do Protocolo do Calor às 10h40 desta terça-feira (16), segundo o Centro de Operações da prefeitura (COR). O Calor 2 é o segundo de cinco níveis, e caracteriza-se pela previsão ou registro de 36°C a 40°C por um ou dois dias consecutivos e por quatro horas ou mais.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, as temperaturas devem apresentar elevação ao longo desta terça, com máxima prevista de 40°C. A aproximação de uma frente fria no fim do dia também vai influenciar no tempo. Há, ainda, previsão de aumento de nuvens no céu e pancadas de chuva nos períodos da tarde e noite, podendo vir com raios e rajadas de vento moderado a forte.



Com o sol forte, as praias da cidade registraram grande movimento desde o início da manhã desta terça (16).

Recomendações



Diante do nível de Calor 2, o Centro de Operações divulgou recomendações importantes para evitar transtornos à saúde. São elas:

- Aumentar a ingestão de água e sucos naturais;

- Consumir alimentos leves, como frutas e saladas

- Vestir roupas leves e frescas;

- Evitar bebidas alcóolicas para não sofrer desidratação;

- Evitar exposição direta ao sol, das 10h às 16h;

- Não deixar de tomar os medicamentos de rotina. O calor pode prejudicar mais quem tem hipertensão, diabetes ou insuficiência cardíaca;

- Não passear com pets entre 10h e 16h;

- Oferecer água para crianças e idosos com frequência, mesmo que não sintam sede.

Vale ressaltar que as mudanças nos níveis do Protocolo de Calor não alteram os estágios operacionais da cidade. O Rio permanece no Estágio 1.