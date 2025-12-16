Bandidos atravessam ônibus na Estrada do Galeão, na Ilha

Rio – Dois ônibus das linhas 325 (Ribeira x Castelo) e 910 (Bananal x Irajá) foram usados por criminosos como barricadas na manhã desta terça-feira(16), na Estrada do Galeão, Ilha do Governador, Zona Norte. A Rio Ônibus informou que os veículos tiveram as chaves retiradas após serem atravessados na pista.

Agentes do 17º BPM (Ilha do Governador), que realizam uma operação na Comunidade do Barbante, também na Ilha, retiraram os veículos da via, que é a principal forma de acesso para o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. De acordo com o Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), a situação já foi resolvida e, no momento, não há interdições na pista.

Segundo a Polícia Militar, a operação que acontece nesta terça tem como objetivo estabilizar a área e acabar com as barricadas montadas por traficantes. Durante a entrada das equipes nessas comunidades, houve confronto com bandidos armados.

Um suspeito ficou ferido, recebeu os primeiros socorros no local e depois foi levado para o Hospital Municipal Evandro Freire. Ainda na ação, três suspeitos foram presos. Com eles, os policiais apreenderam dois fuzis e duas pistolas. O caso foi registrado na 37ª DP (Ilha do Governador).

Na segunda-feira (15), equipes do 17º batalhão já tinham atuado nas comunidades de João Telles, Pixunas e INPS, no bairro dos Bancários, também na Ilha do Governador, para realizar a desobstrução das ruas.







