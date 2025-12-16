Os Rolling Stones desistem de turnê em 2026, diz revista; saiba motivo

Os Rolling Stones teriam acabado com os planos de realizar uma turnê pela Europa em 2026. A informação foi confirmada por uma fonte próxima à banda à Variety.

Segundo a publicação, o cancelamento está ligado à dificuldade do guitarrista Keith Richards em assumir o compromisso de uma longa série de shows. O impasse surgiu quando as conversas avançaram para o formato e a duração da turnê.

Keith, que está prestes a completar 82 anos, teria avaliado que não conseguiria sustentar o ritmo exigido por uma agenda extensa, com apresentações em grandes estádios ao longo de vários meses. O guitarrista convive há anos com artrite.

Embora a turnê nunca tenha sido anunciada oficialmente, integrantes do grupo vinham indicando que os planos estavam em andamento. O pianista Chuck Leavell e um porta-voz da banda chegaram a comentar à imprensa britânica que os Rolling Stones haviam praticamente finalizado um novo álbum e que a ideia era voltar aos palcos europeus após o lançamento.