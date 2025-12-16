Morre idosa ferida em incêndio que atingiu loja em Copacabana, no Rio

Uma idosa de 85 anos que ficou ferida no incêndio que atingiu uma loja em Copacabana, na zona sul do Rio, na tarde da última segunda-feira, 15, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Elzira Cenci já chegou sem vida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, segundo a secretaria estadual de Saúde. Além de Elzira, outras duas idosas ficaram feridas. Elas foram levadas para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, com ferimentos leves.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMERJ), o caso aconteceu na altura do número 236 da Avenida Princesa Isabel, próximo ao retorno da Rua Ministro Viveiros de Castro.

Mais de 30 agentes foram mobilizados e nove viaturas foram deslocadas para conter as chamas. Conforme informações do Centro de Operações e Resiliência do Rio de Janeiro, as chamas foram controladas por volta das 19h20.

Por conta do combate ao fogo, as quatro faixas da Avenida Princesa Isabel foram interditadas no sentido Botafogo. As pistas foram sendo liberadas aos poucos, durante a noite.

Por volta das 23h10, o Centro de Operações informou que todas as quatro faixas estavam liberadas. O órgão informou que equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, CET-Rio e Guarda Municipal seguiam no local, mas o trânsito não apresentava retenções.