Temporais causam alagamentos e estragos em MG; criança é soterrada após muro desabar sobre casa

Chuvas e temporais causaram estragos em Minas Gerais na segunda-feira, 15, e nesta terça-feira, 16, e bloquearam mais de 50 trechos de rodovias no Estado. Em cidades da Zona da Mata, como Juiz de Fora, o acumulado de chuva ultrapassou 100 mm. Já em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, um menino de 5 anos foi soterrado após um muro de arrimo desabar sobre a casa da família.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o desabamento aconteceu por volta das 5h20 desta terça-feira, no bairro Morro de São Francisco. Dois adultos e três crianças estavam na residência atingida. O menino de 5 anos e um adulto ficaram soterrados e precisaram ser resgatados. Esse adulto e os outros moradores que não foram soterrados tiveram ferimentos leves.

"A criança estava em parada cardiorrespiratória. Ela foi reanimada e estabilizada com apoio do Samu e da ambulância dos bombeiros e encaminhada ao hospital de referência", informou o tenente Henrique Barcellos, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. O menino foi entubado e o estado de saúde dele é considerado estável no Hospital João XXIII, na capital mineira.

De acordo com o secretário da Defesa Civil de Sabará, coronel Flávio Godinho, equipes da prefeitura, da Defesa Civil e dos bombeiros estão avaliando a área onde aconteceu o desabamento. Outras famílias foram retiradas do local por se tratar de uma área de risco para novos deslizamentos.

"Provavelmente essa casa (atingida pelo muro) vai ter que ser demolida. Não tem mais estrutura para ficar em pé", explicou Godinho. "O foco agora é dar todo apoio à família, psicológico e assistencial", afirmou.

O volume de chuva registrado nas últimas horas e a previsão de novos temporais colocaram parte de Belo Horizonte em risco geológico moderado até a sexta-feira, 19. "Recomenda-se atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos (marcas em solos e estruturas) e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos", orientou a Defesa Civil da capital mineira.

Estragos em outras regiões de MG

A região sudoeste do Estado, onde fica Juiz de Fora, próxima à divisa com o Rio de Janeiro, está com alerta de grande perigo para alagamentos e deslizamentos até às 9h da quarta-feira, 17, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A chuva esperada é de 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia em uma área que engloba 47 municípios mineiros.

Somente na noite de segunda-feira, no intervalo de duas horas, Juiz de Fora registrou 112 mm de chuva - volume equivalente a um terço da média histórica para o mês de dezembro. A cidade registrou diversos pontos de alagamentos, além da abertura de uma cratera por conta da erosão. Até o início da tarde desta terça-feira, foram registradas 99 ocorrências no município causadas pela chuva.

Outras cidades também registraram problemas e grandes acumulados de chuva. Segundo o Inmet, a cidade de Sete Lagoas, na região da capital, teve 74,2 mm de chuva no período de 24 horas.

A Defesa Civil estadual também registrou estragos em Confins, na região de BH, onde diversas ruas tiveram o asfalto removido por conta da água, e em Abaeté, no centro-oeste de Minas Gerais, que registrou desabamentos com a enxurrada.

Conforme a Defesa Civil de Minas Gerais, nesta terça-feira o tempo continua chuvoso na Zona da Mata, região metropolitana de BH, Campo das Vertentes e nas regiões oeste e central do Estado. Já na quarta-feira, 17, a chuva deve começar ainda na madrugada e continuar ao longo do dia, com tempestades previstas em várias regiões.