Defesa Civil dispara alerta severo para tempestades em São Paulo nesta terça-feira

A Defesa Civil de São Paulo disparou na tarde desta terça-feira, 16, um alerta severo para tempestades na capital paulista. O aviso, enviado aos celulares via sistema cell broadcast por volta das 17h, informa a previsão de chuva forte nas regiões oeste, leste, centro e parte da sul. "Tem raios, vento e granizo isolado. Abrigue-se!", diz o texto do alerta.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura da capital colocou todas as regiões da cidade em estado de atenção para alagamentos. "Áreas de chuva formadas pela aproximação de uma frente fria começam a atuar na capital paulista", informa o centro.

Conforme imagens do radar meteorológico do CGE, há registro de chuva moderada com pontos fortes na zona sudeste e na zona leste. Há potencial também para rajadas de vento e formação de alagamentos. "As próximas horas seguem com chuvas se espalhando pela cidade, com até forte intensidade e lento deslocamento", informa o CGU.

A Defesa Civil aponta que há previsão de fortes chuvas em todo o Estado de São Paulo nas próximas horas, principalmente na faixa leste, que abrande a região metropolitana da capital e litoral.

"Ao longo dia, uma frente fria avança pela costa do Estado, espalhando chuva por todo o território paulista" diz o órgão. "Atenção principal para a faixa leste, onde há risco maior para chuva forte acompanhada de temporais. Além disso, os acumulados na faixa leste podem ficar elevados principalmente na região metropolitana da capital e no litoral".

Chuvas geram temor por nova onda de apagões

As chuvas que podem cair nas próximas horas acontecem menos de uma semana depois da capital ser atingida por um prolongado apagão, que perdura ainda para alguns moradores.

Na última quarta, 10, milhares de pessoas na capital e região metropolitana ficaram sem energia após a passagem de em vendaval de quase 100 km/h.

O fenômeno, oriundo de um ciclone extratropical que se formou no Sul do País, causou o cancelamento de voos e a queda de centenas árvores na cidade. Conforme os Bombeiros, foram mais de 1,4 mil chamados para este tipo de ocorrência na Grande SP.

Também por conta disso, cerca de 2,2 milhões de imóveis ficaram sem luz e, alguns, sem água por conta da falta de energia para o bombeamento.

Em nota enviada na última segunda, quando a capital ainda registrava cerca de 45 mil domicílios afetados, a Enel afirmou que as operações voltaram "ao padrão de normalidade" para os clientes afetados pelo vendaval e que as equipes atuavam "para atender casos registrados nos dias seguintes ao evento climático".