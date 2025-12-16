Caminhão tomba em cima de carro e mata quatro homens em rodovia de SP

Quatro homens morreram na manhã desta terça-feira, 16, após um caminhão tombar e cair em cima do veículo onde eles estavam na SP-322, em Monte Azul Paulista, no interior de São Paulo. Três das quatro vítimas que estavam no veículo eram irmãos. O motorista do caminhão não se feriu.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o condutor do caminhão perdeu o controle da direção e o veículo rodou na pista antes de bater no Gol, que estava no sentido contrário da rodovia. Após a colisão, o caminhão tombou e esmagou o carro das vítimas. Os veículos foram parar no acostamento.

O motorista do caminhão passou pelo teste do bafômetro, que não apontou consumo de bebida alcoólica. Ele vai responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor. A perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foram até o local do acidente.

As vítimas foram identificadas como Rafael Marques de Souza, de 34 anos, Maximiliano Marques de Souza, de 29 anos, Rian Marques de Souza, de 24 anos - os três eram irmãos - e Roberto Lima da Silva, de 73 anos. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas eles morreram no local.

Os quatro homens eram moradores de Viradouro (SP) e estavam a caminho de Olímpia (SP), uma viagem de cerca de 80 km. Em nota, a Prefeitura de Viradouro informou que decretou luto oficial de três dias em razão do acidente.

"Manifestamos nossa solidariedade e nossos mais sinceros sentimentos às famílias e aos amigos das vítimas, unidos em respeito, dor e oração neste momento tão difícil", diz o comunicado.