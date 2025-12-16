Lula promete pacto para combater a violência contra mulheres

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que os poderes da República vão preparar propostas para consolidar um pacto contra a alta da violência contra a mulher. Lula se reúne nesta terça-feira, 16, com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).



"A gente vai preparar propostas para um pacto. Onde é que cada um pode ajudar, o que cada poder pode fazer, para que a gente possa um dia sonhar em que não haverá violência do homem contra a mulher", declarou o presidente.



Lula disse ainda que, apesar das ausências dos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), as casas se comprometeram em ajudar na força-tarefa para coibir os casos de violência.

"Eu resolvi, então, dizer que eu ia assumir a responsabilidade como presidente da República de tentar criar condições de juntar os Poderes brasileiros, inclusive a Câmara e o Senado que não estão aqui porque tinham a sessão agora, mas que estão dispostos a assumir conosco essa tarefa, e é um movimento que nós vamos construir", disse Lula.

Pelo STF, participam da reunião o presidente, Edson Fachin, e a ministra Cármen Lúcia. Também estava presentes os ministros Anielle Franco (Igualdade Racial), Camilo Santana (Educação), Esther Dweck (Gestão e Inovação), Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), Macaé Evaristo (Direitos Humanos), Márcia Lopes (Mulheres), Marina Silva (Meio Ambiente), Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública).

Também estiveram presentes a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Herman Benjamin, o defensor público-geral federal, Leonardo de Magalhães, e a secretária Nacional de Acesso à Justiça, Sheila de Carvalho.