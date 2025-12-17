Bacellar é alvo de buscas

A primeira fase da Operação Unha e Carne ocorreu no início de dezembro e terminou na prisão do deputado estadual Rodrigo Bacellar, que em seguida foi solto e passou a responder em liberdade, mediante o uso de tornozeleira eletrônica. O presidente afastado da Alerj foi alvo de buscas ontem e é suspeito de ter vazado informações da Operação Zargun, que ocorreu contra uma quadrilha especializada no tráfico internacional de armas e drogas, corrupção de agentes públicos e lavagem de dinheiro. No pedido de prisão, a PF apresentou provas que apontam uma relação estreita entre Bacellar e TH Joias.