Defesa diz que ministro do STF foi 'induzido ao erro'

A ação se insere no contexto da decisão do STF no âmbito do julgamento da ADPF 635/RJ (ADPF das Favelas) que, dentre outras providências, determinou que a Polícia Federal conduzisse investigações sobre a atuação dos principais grupos criminosos violentos em atividade no estado e suas conexões com agentes públicos.

Em nota, o advogado Fernando Augusto Fernandes, que representa o desembargador, destacou que o ministro Alexandre de Moraes, responsável pela expedição do mandado de prisão do cliente, foi induzido ao erro ao determinar a medida extrema.

"A defesa ressalta, ainda, que não foi disponibilizada cópia da decisão que decretou sua prisão, obstando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A defesa apresentará os devidos esclarecimentos nos autos e requererá a sua imediata soltura", diz o texto.