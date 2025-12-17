O desembargador Macário Ramos ficou 17 anos afastado do cargo devido a processos. Em 2005, quando era juiz da 3ª Vara Federal de Vitória, o Superior Tribunal de Justiça instaurou processo criminal contra ele para apurar a participação em esquema de fraudes em decisões judiciais. Macário foi acusado de ligação com suspeitos de exploração de jogos de azar e caça-níqueis no Espírito Santo. Na época, o Ministério Público Federal denunciou Macário alegando que ele recebeu vantagens e usou seu cargo como juiz para conceder liminares autorizando a importação das máquinas caça-níqueis.