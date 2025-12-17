Bombeiros retomam buscas por pessoas desaparecidas em SP após temporal

O Corpo de Bombeiros de São Paulo retomou, na manhã desta quarta-feira, 17, as buscas por duas pessoas desaparecidas durante uma enchente em Guarulhos na última terça-feira, 16. Três equipes atuam nos trabalhos que estão concentrados nas proximidades de um córrego localizado na Rua Armazém.

De acordo com a corporação, populares relataram que duas pessoas foram arrastadas pela correnteza ao tentarem sair de um carro que tentava passar por uma área alagada durante a chuva. O veículo foi localizado dentro do córrego, sem ocupantes, e removido do local.

A proprietária do automóvel foi identificada por meio da placa e informou que o carro era utilizado pelo sogro, que não respondeu às tentativas de contato.

Na terça-feira, o Estado paulista estava sob alerta vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) devido à previsão de grandes volumes de chuva na região. Já nesta quarta-feira, o instituto mantém alertas ativos para acumulados elevados de chuva, pancadas intensas e possibilidade de vendaval.

Mortes registradas no Estado

De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, foram registradas sete mortes desde o início de dezembro, em razão das fortes chuvas.

- Campos do Jordão (10/12/25) - deslizamento provocou a morte de um homem;

- Jardim Sapopemba, zona leste de SP (10/12/25) - queda de muro deixou uma mulher morta;

- Guarulhos (12/12/25) - queda de árvore provocou o óbito de uma mulher;

- Juquitiba (13/12/25)- descarga elétrica causou a morte de um homem;

- Bauru (14/12/25) - um homemm escorregou e caiu em um rio;

- Ilhabela (16/12/25) - queda de muro provocou a morte de um homem;

- Ilhabela (16/12/25) - um homem foi arrastado por correnteza.

A Operação Chuvas começou no dia 1º e vai até 31 de março no Estado paulista.