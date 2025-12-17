Warner Bros. Discovery pede rejeição de oferta da Paramount e reitera apoio à fusão com Netflix

A Warner Bros. Discovery informou que seu conselho de administração recomendou de forma unânime que os acionistas rejeitem a oferta pública de aquisição lançada pela Paramount Skydance, classificando a proposta como inadequada e repleta de riscos. Segundo a empresa, a oferta "não atende aos critérios" de uma proposta, previstos no acordo de fusão firmado com a Netflix no início de dezembro, em mais um capítulo da disputa pela compra do grupo de mídia.

No documento, a Warner Bros. Discovery reiterou apoio à combinação com a Netflix, afirmando que esse caminho representa "valor superior e mais certo" para os acionistas. O presidente do conselho, Samuel A. Di Piazza Jr., afirmou que, após uma "avaliação cuidadosa", o colegiado concluiu que a proposta da Paramount "tem valor inadequado, com riscos e custos significativos impostos aos nossos acionistas", acrescentando que a fusão com a Netflix oferece "benefícios convincentes" e maior previsibilidade.

A empresa destacou que a oferta da Paramount pode ser alterada ou encerrada a qualquer momento, sendo descrita como ilusória e não vinculante, ao contrário do acordo com a Netflix, que é "um contrato vinculante com compromissos executáveis". O conselho também ressaltou que não vê "diferença material" nos riscos regulatórios entre as duas transações.

Outro ponto central do comunicado foi a crítica à estrutura de financiamento da Paramount Skydance. Segundo a Warner Bros. Discovery, a família Ellison "não forneceu, e nunca forneceu, um backstop de capital", apesar de alegações em sentido contrário.

O conselho argumentou ainda que aceitar a proposta rival poderia gerar custos adicionais de cerca de US$ 4,3 bilhões, incluindo multa de rescisão e despesas financeiras, o que representaria aproximadamente US$ 1,66 por ação em potencial impacto negativo aos investidores. A Warner Bros. Discovery concluiu dizendo que seguirá adiante com a fusão com a Netflix.