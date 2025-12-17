Temporal provoca duas mortes, desabamentos e alagamentos em Ilhabela

Duas pessoas morreram em Ilhabela, litoral paulista, em razão de temporal que atingiu o município na terça-feira, 16, e provocou alagamentos e desabamentos. Com as ocorrências de terça, o Estado paulista já registra sete mortes neste mês, por causa das fortes precipitações.

Uma das vítimas foi soterrada ao sair para fechar o portão da casa. "Pela Rua Deolino Mariano Leite, 289, em Barra Velha, foi registrado um colapso do muro de divisa sobre a vítima, onde infelizmente a vítima foi encontrada sem vida", disse a Defesa Civil do Estado.

Equipes realizaram a vistoria no local e procederam com a interdição preventiva de dois imóveis, resultando em uma família desalojada, encaminhada para casa de familiares e outra família desabrigada, conduzida para abrigo da prefeitura.

A outra ocorrência foi registrada na Avenida Faria Lima, bairro Água Branca, onde uma pessoa estava no deck nos fundos da residência, quando a água subiu e a arrastou junto com a estrutura.

"Em razão da elevação das águas de uma cachoeira, uma forte correnteza veio a desprender um deck nos fundos de uma residência, onde se encontrava o morador. A Defesa Civil juntamente com o Corpo de Bombeiros realizaram as buscas e o salvamento, sendo constatado óbito no local", afirmou a Defesa Civil do Estado.

Pela Estrada do Parque Castelhano, uma queda de talude junto de queda de árvore sobre a via pública, atingiu fiação elétrica, ocasionando a interdição total da via. A Defesa acionou a concessionária de energia, onde aguarda liberação para realização do corte e limpeza da via. Não houve interrupção no fornecimento de energia elétrica.

As equipes continuam auxiliando os munícipes e avaliando os danos provocados em Ilhabela.