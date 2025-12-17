Vídeos: carros são 'engolidos' por rio em temporal que atinge Petrópolis

Rio - Pelo menos dois carros acabaram sendo "engolidos" por um rio que transbordou na altura da Rua Visconde de Souza, em Petrópolis, Região Serrana do Rio, na manhã desta quarta-feira (17). Os casos aconteceram durante um forte temporal que atingiu a cidade e outras regiões do estado. Até o momento, não há informações sobre se os ocupantes dos veículos conseguiram sair. Equipes do Corpo de Bombeiros atuam no local.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver moradores desesperados pedindo para que o motorista do carro vermelho e o carona deixem o carro. "Desce daí, sai daí", gritam populares, enquanto o veículo vira de lado e acaba afundando no rio. Veja as imagens:

Vídeo mostra momento em que carro é "engolido" por rio que transbordou em Petrópolis, na Região Serrana, na manhã desta quarta-feira (17)



Crédito: reprodução/redes #ODia pic.twitter.com/URjRhUpEj3 — Jornal O Dia (@jornalodia) December 17, 2025 Um segundo vídeo mostra um carro branco desaparecendo em meio à água:

Às 7h29, a Defesa Civil do município emitiu alerta extremo para risco de deslizamentos na região do Quitandinha. As aulas foram suspensas no bairro, e o Centro Histórico de Petrópolis também foi temporariamente fechado devido às chuvas.



As escolas estão funcionando como pontos de apoio para moradores que tiveram as casas invadidas pela água. De acordo com a Defesa Civil, choveu mais de 60 mm em apenas uma hora e cerca de 150 mm nas últimas 24 horas.

Moradores dizem que a situação é crítica e que temem novos desastres semelhante ao ocorrido em fevereiro de 2022, quando um volume recorde de chuva provocou enchentes, deslizamentos de terra e inundações, resultando em centenas de mortos e grandes danos à cidade. Esse foi considerado o pior evento meteorológico da cidade desde 1932.