Colisão entre ônibus deixa 14 passageiros feridos em Campo Grande

Rio - Um acidente entre dois ônibus, próximo à Rodoviária de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, deixou 14 passageiros feridos na madrugada desta quarta-feira (17). Veja o vídeo do acidente abaixo. Entre as vítimas está o idoso Gilson de Souza, de 75 anos, que sofreu ferimentos graves e acabou levado para o Hospital Municipal Rocha Faria. Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.
Segundo o Corpo de Bombeiros, dez feridos também foram encaminhados para a mesma unidade de saúde e estavam classificados como verdes, ou seja, com ferimentos leves. Outras três mulheres acabaram sendo levadas para o Hospital Municipal Albert Schweitzer e apresentavam estado de saúde estável.
O impacto da colisão foi tão forte que a parte frontal do ônibus da linha 397 (Campo Grande x Candelária via Bangu) ficou completamente destruída. Em um vídeo publicado nas redes sociais é possível ver alguns passageiros sentados no chão da Rua Xavier Marques aguardando atendimento médico. Confira:
Legenda: Ônibus da linha 397 (Campo Grande x Candelária via Bangu) se envolveu em um acidente com outro coletivo em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, na madrugada desta quarta-feira (17)— Jornal O Dia (@jornalodia) December 17, 2025
Crédito: Reprodução/Redes sociais#ODia pic.twitter.com/155atIq2Ac
Os bombeiros do quartel de Campo Grande foram acionados por volta das 3h30 e precisaram do apoio de militares de Realengo, Ricardo de Albuquerque e Irajá para socorrer os feridos.