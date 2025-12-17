Colisão entre ônibus deixa 14 passageiros feridos em Campo Grande

Rio - Um acidente entre dois ônibus, próximo à Rodoviária de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, deixou 14 passageiros feridos na madrugada desta quarta-feira (17). Veja o vídeo do acidente abaixo. Entre as vítimas está o idoso Gilson de Souza, de 75 anos, que sofreu ferimentos graves e acabou levado para o Hospital Municipal Rocha Faria. Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

Segundo o Corpo de Bombeiros, dez feridos também foram encaminhados para a mesma unidade de saúde e estavam classificados como verdes, ou seja, com ferimentos leves. Outras três mulheres acabaram sendo levadas para o Hospital Municipal Albert Schweitzer e apresentavam estado de saúde estável.

O impacto da colisão foi tão forte que a parte frontal do ônibus da linha 397 (Campo Grande x Candelária via Bangu) ficou completamente destruída. Em um vídeo publicado nas redes sociais é possível ver alguns passageiros sentados no chão da Rua Xavier Marques aguardando atendimento médico. Confira: