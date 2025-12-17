ASSINE JÁ!
Chuva forte causa alagamentos e transtornos no Rio

Ruas das zonas Oeste e Norte, além da Baixada, ficaram inundadas devido ao alto volume de água em pouco tempo

Carro ficou parcialmente submerso na Rua Uranos, em Bonsucesso
Rio - O estado do Rio amanheceu sob forte chuva nesta quarta-feira (17). Em Campo Grande, na Zona Oeste, as ruas Arapacu, Camaipi e Gramado ficaram completamente alagadas, e os bombeiros precisaram resgatar passageiros de um ônibus que ficou ilhado com a ajuda de botes. De acordo com o Alerta Rio, entre 5h e 5h15, o volume acumulado foi de 18mm em um curto espaço de tempo no bairro. Devido a este cenário, a capital entrou no Estágio 2 ás 6h45.
A Zona Norte da cidade e a Baixada Fluminense também sofreram bastante com o alto volume de água. No Méier, choveu 10,2 mm, e em Piedade, 10,2 mm. Na Rua Uranos, em Bonsucesso, um carro ficou parcialmente submerso. O motorista contou com a ajuda de populares para impedir que o veículo fosse arrastado pela água. Nas imagens é possível ver pelo 11 homens ajudando.
Em Austin e Cabuçu, Nova Iguaçu, moradores relatam nas redes sociais que a chuva chegou acompanhada de vento muito forte. Veja vídeo:
Na Rodovia Washington Luiz, motoristas relataram pontos de alagamento ao longo da via:
Rodovia washington luiz. pic.twitter.com/IAXMY0OD6Z
A circulação de trens foi normalizada às 9h. Antes, a circulação do ramal Saracuruna funcionou somente entre as estações Penha e Saracuruna em função das fortes chuvas que causaram pontos de alagamento nas proximidades da estação Manguinhos. O serviço de trens no trecho Penha e Central também está normalizado.
A MobiRio informou que os serviços 17 e 67 chegaram estão temporariamente interrompidos. A MobiRio informou que a linha 17 (Campo Grande x Santa Cruz - Parador) teve o serviço retomado após duas horas de paralisação. A linha 67 (Campo Grande x Deodoro - Conexão BRT) segue temporariamente interrompida.
Os cinco maiores acumulados de chuva das 0h até às 6h foram os seguintes:

- Est. Grajaú/Jacarepaguá – 91,0mm
- Campo Grande – 77,0mm
- Piedade – 47,0mm
- Grajaú – 43,2mm
- Tijuca/Muda – 40,2mm
Nas redes sociais, moradores registraram como ficaram as ruas de Campo Grande nas primeiras horas do dia. Muitos precisaram usar baldes e rodos para retirar a água que invadiu as casas. "Acordei às 6h para empurrar a água. Que chuva! Alagou meu terraço e desceu por toda a escada"; "Impossível sair de casa com a chuva que cai em Inhoaíba".
Chuva forte em Campo Grande como sai para trabalhar!? #bdrj @silvanaramiro @flaviofachel pic.twitter.com/CTxce4YeYS
Bolsões d'água na cidade do Rio:
- Avenida Cesário de Melo, na altura da estação BRT Cosmos, em Cosmos
- Avenida Cesário de Melo, altura do BRT Vilar Carioca, em Santa Cruz
- Estrada do Mendanha, na altura do Largo da Maçonaria, em Campo Grande
- Rua Taquarembo, na altura da Avenida Albardão, em Campo Grande
- Rua Vinte e Quatro de Maio, no Méier
- Rua Uranos, em Manguinhos
- Rua Gramado, Campo Gande
- Rua Bulhões Marcial, altura da Rua Correia Dias, em Vigário Geral
- Rua Tenente Ronaldo Santoro, altura da Rua Campo Grande, em Campo Grande
- Rua Turmalinas, em Rocaha Miranda
- Rua Guarujá, em Cosmos
Alagamentos na cidade:
- Rua Gramado, em Inhoaíba
- Rua Camaipi, altura da Rua Mora, em Campo Grande
- Rua das Turmalinas, em Rocha Miranda
Registro de queda de árvore:
- Estrada do Campinho, na altura da Rua Projetada B, em Inhoaíba.
- Estrada do Campinho, altura do número 3500, em Inhoaíba
- Estrada da Paz, no Alto da Boa Vista
- Avenida Maracanã, altura da Comandante Prat
- Rua Gomes Serpa, em Piedade
- Rua Itajobi, altura da Rua Jaruva, em Anchieta
- Estrada do Mendanha, próxima Estrada do Pedregoso, em Campo Grande

Queda de árvore sobre fiação:

- Estrada do Açude, Alto da Boa Vista
- Estrada do Campinho, Rua Menezes de Siqueira

Queda de galho:
- Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, altura do Km 7
Através das redes sociais, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que a recomendação é redobrar a atenção e evitar deslocamentos, se possível. "As equipes da Prefeitura já estão nas ruas atuando para reduzir os impactos", escreveu Paes.
Frente fria
A chuva forte que atinge diversas regiões do estado do Rio é reflexo da frente fria que chegou durante a madrugada. Segundo o Alerta Rio, o dia será de céu nublado a encoberto, com chuva moderada a forte na madrugada e na manhã, passando para fraca a moderada e isolada a partir da tarde. Os ventos estarão moderados a fortes. A temperatura mínima pode chegar a 17 °C, e a máxima, a 28 °C.
No fim da noite de terça-feira (16), a cidade retornou ao nível do Protocolo de Calor 1 (Calor 1) em função da ausência de previsão de índices de calor (extremo, muito alto ou alto) nas próximas horas. A capital havia entrado no nível de Calor 2 em função do registro de índices de calor alto (36°C a 40°C).
