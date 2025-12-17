Chuva forte causa alagamentos e transtornos no Rio

Rio - O estado do Rio amanheceu sob forte chuva nesta quarta-feira (17). Em Campo Grande, na Zona Oeste, as ruas Arapacu, Camaipi e Gramado ficaram completamente alagadas, e os bombeiros precisaram resgatar passageiros de um ônibus que ficou ilhado com a ajuda de botes. De acordo com o Alerta Rio, entre 5h e 5h15, o volume acumulado foi de 18mm em um curto espaço de tempo no bairro. Devido a este cenário, a capital entrou no Estágio 2 ás 6h45.

A Zona Norte da cidade e a Baixada Fluminense também sofreram bastante com o alto volume de água. No Méier, choveu 10,2 mm, e em Piedade, 10,2 mm. Na Rua Uranos, em Bonsucesso, um carro ficou parcialmente submerso. O motorista contou com a ajuda de populares para impedir que o veículo fosse arrastado pela água. Nas imagens é possível ver pelo 11 homens ajudando.

Em Austin e Cabuçu, Nova Iguaçu, moradores relatam nas redes sociais que a chuva chegou acompanhada de vento muito forte. Veja vídeo:

Muita chuva aqui em nova Iguaçu agora, Marinho #RJnoAr pic.twitter.com/nR0375MuDR — Carlos Alberto (@carlosdinho1994) December 17, 2025

Na Rodovia Washington Luiz, motoristas relataram pontos de alagamento ao longo da via:

A circulação de trens foi normalizada às 9h. Antes, a circulação do ramal Saracuruna funcionou somente entre as estações Penha e Saracuruna em função das fortes chuvas que causaram pontos de alagamento nas proximidades da estação Manguinhos. O serviço de trens no trecho Penha e Central também está normalizado.

A MobiRio informou que os serviços 17 e 67 chegaram estão temporariamente interrompidos. A MobiRio informou que a linha 17 (Campo Grande x Santa Cruz - Parador) teve o serviço retomado após duas horas de paralisação. A linha 67 (Campo Grande x Deodoro - Conexão BRT) segue temporariamente interrompida.

Os cinco maiores acumulados de chuva das 0h até às 6h foram os seguintes:



- Est. Grajaú/Jacarepaguá – 91,0mm

- Campo Grande – 77,0mm

- Piedade – 47,0mm

- Grajaú – 43,2mm

- Tijuca/Muda – 40,2mm

Nas redes sociais, moradores registraram como ficaram as ruas de Campo Grande nas primeiras horas do dia. Muitos precisaram usar baldes e rodos para retirar a água que invadiu as casas. "Acordei às 6h para empurrar a água. Que chuva! Alagou meu terraço e desceu por toda a escada"; "Impossível sair de casa com a chuva que cai em Inhoaíba".

@silvanaramiro @flaviofachel pic.twitter.com/CTxce4YeYS Chuva forte em Campo Grande como sai para trabalhar!? #bdrj

— Alan Faria (@alanistwo15) December 17, 2025

#RJnoAr

Inhoaíba, Zona Oeste do Rio.

Olha a situação da nossa rua: tudo alagado! A água tomou conta e ninguém aparece para resolver. Precisamos de ajuda! pic.twitter.com/pitF1VJsxB — Daiane Silva (@Daianesilvarj) December 17, 2025

Estrada do Campinho, em Campo Grande. pic.twitter.com/zxVNoyFNjH — PEGAVISAORJNEWS (@pegavisaorjnews) December 17, 2025

Bolsões d'água na cidade do Rio:

- Avenida Cesário de Melo, na altura da estação BRT Cosmos, em Cosmos

- Avenida Cesário de Melo, altura do BRT Vilar Carioca, em Santa Cruz

- Estrada do Mendanha, na altura do Largo da Maçonaria, em Campo Grande

- Rua Taquarembo, na altura da Avenida Albardão, em Campo Grande

- Rua Vinte e Quatro de Maio, no Méier

- Rua Uranos, em Manguinhos

- Rua Gramado, Campo Gande

- Rua Bulhões Marcial, altura da Rua Correia Dias, em Vigário Geral

- Rua Tenente Ronaldo Santoro, altura da Rua Campo Grande, em Campo Grande

- Rua Turmalinas, em Rocaha Miranda

- Rua Guarujá, em Cosmos

Alagamentos na cidade:

- Rua Gramado, em Inhoaíba

- Rua Camaipi, altura da Rua Mora, em Campo Grande

- Rua das Turmalinas, em Rocha Miranda



Registro de queda de árvore:



- Estrada do Campinho, na altura da Rua Projetada B, em Inhoaíba.

- Estrada do Campinho, altura do número 3500, em Inhoaíba

- Estrada da Paz, no Alto da Boa Vista

- Avenida Maracanã, altura da Comandante Prat

- Rua Gomes Serpa, em Piedade

- Rua Itajobi, altura da Rua Jaruva, em Anchieta

- Estrada do Mendanha, próxima Estrada do Pedregoso, em Campo Grande



Queda de árvore sobre fiação:



- Estrada do Açude, Alto da Boa Vista

- Estrada do Campinho, Rua Menezes de Siqueira



Queda de galho:



- Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, altura do Km 7

Através das redes sociais, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que a recomendação é redobrar a atenção e evitar deslocamentos, se possível. "As equipes da Prefeitura já estão nas ruas atuando para reduzir os impactos", escreveu Paes.

Frente fria

A chuva forte que atinge diversas regiões do estado do Rio é reflexo da frente fria que chegou durante a madrugada. Segundo o Alerta Rio, o dia será de céu nublado a encoberto, com chuva moderada a forte na madrugada e na manhã, passando para fraca a moderada e isolada a partir da tarde. Os ventos estarão moderados a fortes. A temperatura mínima pode chegar a 17 °C, e a máxima, a 28 °C.