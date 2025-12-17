A volta do cardápio impresso em SP: obrigatoriedade do menu de papel é aprovada pelos deputados

A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou nesta terça-feira, 16, o projeto que obriga bares, restaurantes e casas noturnas a disponibilizarem cardápio impresso aos clientes. O PL ainda precisa ser sancionado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

De autoria dos deputados Marina Helou (Rede) e Guilherme Cortez (PSOL), a proposta prevê penalidades para os estabelecimentos comerciais que não cumprirem a nova determinação, estipuladas com base no Código de Defesa do Consumidor.

No texto, os deputados afirmam que o fornecimento de cardápios por "QR Code" surgiu como medida de segurança e proteção à saúde da população por conta da pandemia de covid-19 e que tal medida precisa ser revistas.

Os autores defendem que o fornecimento de cardápio, exclusivamente no formato digital "exclui e gera constrangimento a todas aquelas pessoas que não possuem aparelhos conectados à internet móvel ou possuem dificuldade de manusear tais dispositivos."