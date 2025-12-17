Operação na Maré mira 'delivery' do tráfico do Comando Vermelho

Rio - A Polícia Civil realizou uma operação, nesta quarta-feira (17), para reprimir o tráfico de drogas, armas e munições por parte do Comando Vermelho (CV), na comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, na Zona Norte. Segundo as investigações, a facção tem três núcleos de delivery para o comércio ilegal dos produtos. Três pessoas foram presas.

O objetivo era cumprir 30 mandados de busca e apreensão contra envolvidos na comercialização de armas de fogo, entorpecentes e munições, além de encontrar suspeitos de crimes de tráfico de drogas e associação criminosa. As buscas também ocorreram em outros bairros da Zona Norte do Rio e em Maricá, na Região Metropolitana.

Entre os presos estão um homem, apontado como um dos líderes do esquema de delivery de drogas, e uma mulher também investigada no inquérito. Um segundo homem foi detido em flagrante porque conduzia uma moto roubada e apresentou um documento falso.

Os policiais apreenderam drogas, sendo uma grande quantidade de maconha e seus derivados, motos e um carro, modelo Toyota Hilux SW4, roubado.

A operação é resultado de uma investigação da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme). Os agentes identificaram núcleos do Comando Vermelho responsáveis pela circulação de armamentos de alto poder ofensivo, na logística de munições e no abastecimento do tráfico.

Além do núcleo que opera de dentro da Maré, a investigação identificou uma família em Maricá, que pega os produtos na Nova Holanda e trafica na cidade, e outro grupo que faz delivery de entorpecentes em diversos pontos da Zona Norte.

"Nós identificamos três núcleos que participavam de grupos de aplicativos de trocas de mensagens, onde eles vendiam armas, munições, explosivos e drogas. O terceiro que é o delivery, que são entregas feitas pelos mototaxistas. São drogas um pouco mais caras entregues para pessoas nas ruas. O foco de hoje é desarmar esses criminosos", explicou o delegado Luis Otávio Franco, titular da Desarme.

A ação desta quarta, que está no âmbito da Operação Contenção, foi realizada pela Desarme, com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e de unidades do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE).

Tiroteio

No início da ação, criminosos atiraram contra policiais, gerando um breve confronto. Segundo o delegado Luís Otávio Franco, os traficantes se abrigavam em lugares com seteiras - buracos para colocar armas. O delegado destacou que não houve registro de feridos.

"Entramos e achamos que não teria resistência. Houve uma troca de tiros e, graças a Deus, ninguém foi lesionado. Encontramos seteiras usadas em guerrilhas. As seteiras eram viradas para Avenida Brasil. Os criminosos poderiam atingir os policiais e quem passava por lá", comentou Franco.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), a operação impactou o funcionamento de 22 unidades na região.

*Colaboração de Reginaldo Pimenta