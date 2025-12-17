Inmet tem alertas vermelho e laranja para SP e outras regiões do Brasil; veja quais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de perigo potencial e grande perigo para São Paulo e outros Estados do País nesta quarta-feira, 17. Os avisos se referem a condições do tempo que podem gerar chuvas de 100mm por dia e fortes rajadas de vento.

Em cenários com esses eventos, o instituto orienta a população a permanecer em local abrigado e, se possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Veja a seguir as regiões que estão em alerta.

Alerta vermelho:

- São Paulo

- Rio de Janeiro

- Minas Gerais

- Espírito Santo

Os quatro Estados têm áreas sob grande perigo para acumulados de chuva. O Inmet prevê nesse caso chuva superior a 60mm por hora ou acima de 100mm por dia.

Neste estágio, o instituto alerta para risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios e grandes deslizamentos de encostas.

Alerta laranja

Áreas de 11 Estados e o Distrito Federal estão no alerta laranja do Inmet que se refere a perigo de chuvas intensas com acumulados entre 30 e 60 mm por hora ou 50 e 100 mm por dia e ventos de 60 a 100 km/h. O alerta contempla as seguintes regiões:

- São Paulo (Vale do Paraíba)

- Rio de Janeiro (sul, noroeste, baixadas, centro e metropolitana do Rio de Janeiro)

- Acre (Vale do Acre e Vale do Juruá)

- Amazonas (centro, norte e sul)

- Rondônia (leste e Madeira-Guaporé)

- Pará (sudoeste e sudeste)

- Tocantins (ocidental do Tocantins)

- Distrito Federal

- Mato Grosso (nordeste, norte e centro-sul)

- Goiás (centro, leste, sul, norte e noroeste)

- Minas Gerais (central, oeste, sul/sudoeste e noroeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Campo das Vertentes, Jequitinhonha, Vale do Rio Doce, Metropolitana de Belo Horizonte)

- Espírito Santo (central, sul e noroeste)