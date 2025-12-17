Litoral Norte de SP recebe em 3 horas chuva prevista para 3 semanas, alerta Defesa Civil

O Litoral Norte de São Paulo recebeu em três horas a quantia de chuva prevista para três semanas, de acordo com divulgação feita nesta quarta-feira, 17, pela Defesa Civil do Estado.

Diversos municípios paulistas, incluindo a capital, foram atingidos nos últimos dias por fortes precipitações. No mês, já são dez mortes em razão das chuvas.

"A Defesa Civil do Estado monitora e atua de forma intensificada diante do episódio de chuvas extremas que atingiu o Litoral Norte nas últimas horas, com volumes concentrados em curto intervalo de tempo que se comparam ao acumulado esperado para semanas inteiras", disse o órgão estadual.

O cenário elevou o risco de alagamentos, deslizamentos de terra e outros transtornos, exigindo resposta rápida dos órgãos de proteção e defesa civil, de acordo com a Defesa Civil do Estado.

Em São Sebastião, o volume de chuva chegou a 145 mm em apenas três horas, índice considerado extremamente elevado. "O total registrado nesse curto período equivale a aproximadamente 20 dias de chuva, considerando que o acumulado médio previsto para o mês é de 215 mm", afirmou a defesa civil.

Já em Ilhabela, onde duas mortes foram confirmadas na terça-feira, foram registrados 69 mm no mesmo intervalo, volume correspondente a cerca de 10 dias de precipitação, tendo como referência a média histórica mensal de 209 mm.

Os acumulados em 24 horas também chamam a atenção:

- Ubatuba: 182 mm;

- São Sebastião: 163 mm;

- Ilhabela: 156 mm.

"Os volumes que intensificam a saturação do solo e ampliam o potencial para ocorrências de deslizamentos", alerta a Defesa Civil do Estado.

Diante do cenário de risco, as defesas civis municipais, com apoio da Defesa Civil do Estado de São Paulo, mantêm atuação reforçada, com equipes em campo e monitoramento contínuo das condições meteorológicas.

"A Defesa Civil do Estado orienta que a população evite áreas alagadas, não atravesse trechos inundados a pé ou de carro e siga as recomendações e orientações por meio dos canais oficiais", alerta.