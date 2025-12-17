Temporal faz Petrópolis emitir alerta extremo e fechar escolas e lojas

A cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, está em alerta nesta quarta-feira (17) por causa do temporal que atingiu a região. A Defesa Civil municipal disparou para telefones celulares um “alerta extremo” para riscos de inundações e deslizamentos. Sirenes foram acionadas em vários pontos da cidade.

O estágio de alerta é o quarto mais severo em uma lista de cinco níveis. O secretário de Proteção e Defesa Civil, Guilherme Moraes, informou que a situação começou a ser monitorada às 5h.

Segundo ele, foram constatados acumulados de chuva de mais de 60 milímetros (mm) em uma hora. Isso significa que 60 litros de água caíram em cada metro quadrado de uma localidade durante 1 hora.

No bairro Independência chegou a 84,99 mm. Em 24 horas, os acumulados na cidade chegam a 150 mm.

Lojas e escolas fechadas

Dezenas de ruas ficaram inundadas. Por precaução, a Defesa Civil chegou a interromper a circulação de ônibus no primeiro distrito, coração urbano e histórico da cidade. A circulação foi liberada antes das 10h.

“Também orientamos o comércio do centro histórico a permanecer fechado, visando proteger toda a sociedade”, informou o secretário.

As aulas na rede municipal foram suspensas. A prefeitura abriu 13 pontos de apoio para receber pessoas que moram em áreas de risco, como as regiões de Quitandinha, 24 de Maio, Vila Felipe, São Sebastião e Alto Independência. Alguns dos pontos funcionam nas escolas que tiveram as aulas suspensas.

A previsão para as próximas horas na cidade é de céu encoberto com chuva moderada a forte, segundo a Defesa Civil.

O órgão recomenda à população:

Evite permanecer em locais interditados

Não transite por áreas alagadas

Fique atento a sinais de deslizamentos

Em caso de emergência, ligue para o número 199

Histórico

Cidade encravada em uma área de encostas, Petrópolis tem histórico de inundações e deslizamentos causados por fortes chuvas. Em 2011, foi um dos municípios mais afetados pela tragédia que deixou cerca de 1 mil mortos na região serrana do estado.

Em 2022, temporais deixaram perto de 200 mortos.

Capital

A cidade do Rio de Janeiro também registrou chuva forte, e está no estágio operacional 2, em uma escala que vai até 5.

“Risco de ocorrências de alto impacto na cidade”, segundo descrição do Centro de Operações e Resiliência, órgão da prefeitura.

Em Campo Grande, zona oeste da capital, passageiros ficaram ilhados em um ônibus e precisaram ser resgatados com a ajuda do Corpo de Bombeiros.

O perfil de Instagram Voz das Comunidades publicou vídeo de área alagada no conjunto de favelas do Alemão, na zona norte.

Situação no estado

Em Angra dos Reis, no sul do estado, município que também tem histórico de desastres causados pela chuva, a Defesa Civil informou que mantém estado de alerta para a situação.

Na madrugada desta quarta-feira foi anotado acumulado de 158 mm em 24 horas no bairro Serra D’Água. Também foram registradas rajadas de vento de até 77 km/h.

“Às 6h30 desta quarta-feira, foi identificado o transbordamento do Rio Ariró”, informou a prefeitura.

O governo do estado acionou o Comitê de Chuvas. Todas as secretarias ligadas à infraestrutura, assistência social e meio ambiente e as forças de segurança estão em alerta e à disposição dos municípios para auxiliar no caso de emergência.

De acordo com o Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Rio de Janeiro (Cemaden-RJ) a previsão no estado é de céu nublado a encoberto, com chuva moderada a forte, pontualmente muito forte.

O risco hidrológico é alto nos municípios de Angra dos Reis, Mangaratiba, Resende, Itatiaia, Itaguaí, capital e Petrópolis. O risco de deslizamento é alto em Petrópolis e Resende.