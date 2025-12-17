Frente fria faz temperatura despencar em SP

Uma frente fria vinda da região Sul provocou queda acentuada das temperaturas em São Paulo nesta quarta-feira, 17. A sensação de tempo mais fresco deve persistir até o fim da semana quando os termômetros voltam a subir. Ainda há possibilidade de pancadas de chuva isoladas, mas de forma irregular e com menor intensidade em relação ao início da semana.

De acordo com a Climatempo, com o enfraquecimento das áreas de instabilidade, a chuva perde força no Estado a partir desta quarta-feira. Ao mesmo tempo, o avanço de uma massa de ar polar de menor intensidade contribui para a queda das temperaturas, mais perceptível na faixa leste e no litoral paulista.

Embora a frente fria, que causou chuvas e queda de temperatura, se afaste rapidamente do litoral paulista, a circulação de ventos úmidos vindos do oceano deve manter a nebulosidade e a ocorrência de chuviscos em algumas áreas.

No interior paulista, o efeito será principalmente o alívio do calor intenso registrado nos últimos dias.

A elevação mais consistente está prevista apenas para o fim de semana, quando o ar mais quente volta a ganhar espaço sobre o estado, marcando o retorno gradual do calor.

Veja a variação das temperaturas, segundo a Meteoblue:

Quarta-feira: entre 16ºC e 19ºC;

Quinta-feira: entre 16ºC e 23ºC;

Sexta-feira: entre 18ºC e 24º;

Sábado: entre 18ºC e 27º;

Domingo: entre 19ºC e 30º.