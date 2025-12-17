Fuvest anuncia mudanças nas provas para próximos vestibulares da USP

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), organização responsável pelo vestibular da Universidade de São Paulo (USP), anunciou nesta quarta-feira, 17, mudanças nas provas para os próximos vestibulares. As alterações foram aprovadas pelo Conselho de Graduação da USP, em 2024, e serão implementadas por etapas.

Em 2026, os candidatos ao vestibular 2027, farão a prova da primeira fase do processo seletivo com dez questões a menos e o mesmo tempo de prova. Em vez de 90 questões, serão 80. Com isso, na avaliação da Fuvest, os candidatos terão mais tempo para refletir sobre as perguntas que passaram a conectar conhecimentos de diferentes áreas.

Já em 2027, quando são feitas as provas do vestibular 2028, haverá mudanças nos dois dias prova da 2ª fase. No primeiro, a prova passará a contemplar questões de "Linguagens e suas Tecnologias", ou seja, língua portuguesa e literatura, língua inglesa, arte e educação física.

A mudança, segundo a Fuvest, foi adotada para que a etapa tivesse abordagem interdisciplinar. Além disso, a prova do primeiro dia terá oito questões, em vez de dez. Os candidatos também terão que escrever a redação nesse dia.

No segundo dia de prova da 2ª fase, a prova também foi reduzida. Serão cobradas 10 questões em vez das 12 atuais. A Fuvest anunciou ainda a diminuição nos tipos de prova, que atualmente são 22. Haverá somente seis tipos de prova que serão aplicadas de acordo com a carreira escolhida pelo candidato:

• Tipo 1: Matemática e suas Tecnologias (10 questões em abordagem pura e/ou aplicada);

• Tipo 2: Ciências da Natureza e suas Tecnologias (10 questões de Biologia, Física e Química, em abordagem interdisciplinar ou isolada);

• Tipo 3: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (10 questões de Filosofia, Geografia, História e Sociologia, em abordagem interdisciplinar ou isolada);

• Tipo 4: Matemática e suas Tecnologias (5 questões em abordagem aplicada) e Ciências da Natureza e suas Tecnologias (5 questões em abordagem interdisciplinar ou isolada);

• Tipo 5: Matemática e suas Tecnologias (5 questões em abordagem aplicada) e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (5 questões em abordagem interdisciplinar ou isolada);

• Tipo 6: Ciências da Natureza e suas Tecnologias (5 questões em abordagem interdisciplinar ou isolada) e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (5 questões em abordagem interdisciplinar ou isolada).

De acordo com a Fuvest, a Pró-Reitoria de Graduação da USP deverá consultar as unidades ao longo de 2026 para que indiquem o modelo de prova a ser aplicado em cada carreira. Após a consulta, haverá a divulgação da relação.

"É importante que isso seja de conhecimento público o mais rapidamente possível para que os candidatos possam saber o que será cobrado deles na 2ª Fase do Vestibular aplicado em 2027", afirma o diretor-executivo da Fuvest, Gustavo Monaco.