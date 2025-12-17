Após chuvas, Rodovia Rio-Santos está em estado de atenção para interdições preventivas

O volume de chuva em alguns trechos deixou a Rodovia Rio-Santos (BR-101) em estado de atenção para interdições preventivas ou emergenciais nesta quarta-feira, 17, de acordo com a concessionária RioSP.

Ao longo dos 270 km da rodovia, que liga Ubatuba, litoral paulista, ao Rio de Janeiro, há trechos em que o acumulado de chuva ultrapassou a marca dos 100 milímetros.

Por causa disso, as áreas de operação, engenharia e conservação da concessionária foram colocadas em alerta para lidar com condições climáticas adversas. "Esse trabalho faz parte do plano de resiliência climática que a RioSP desenvolve na Rio-Santos com o objetivo de garantir segurança para os motoristas do trecho", informou a concessionária.

Em caso de deslizamentos, a concessionária afirmou que veículos operacionais e máquinas estão a postos para atuar na desobstrução da pista. A operação também conta com o apoio de equipes da Defesa Civil de cidades da região da Costa Verde do Rio de Janeiro.

"No momento, não há previsão de interdição preventiva da rodovia. A RioSP segue monitorando os pluviômetros e os boletins meteorológicos, com apoio de meteorologistas. Caso medidas emergenciais sejam necessárias, como o fechamento preventivo ou emergencial da via, a concessionária comunicará de imediato", explicou.

De acordo com o gerente de operações da RioSP, Rodolfo Borrel, o acompanhamento tem mostrado um volume alto de chuva nas últimas horas.

"Importante reforçar que devido ao cenário atual há possibilidade real previsão de interdição de trechos da Rio-Santos. O nosso objetivo é garantir a segurança de todos os que trafegam pela rodovia e das pessoas que residem nas áreas adjacentes", explicou.

Veja dicas para trafegar na chuva:

- nunca pare no acostamento, somente em casos de emergência;

- diminua a velocidade porque a chuva pode reduzir a aderência dos pneus ao asfalto, aumentando o risco de aquaplanagem;

- verifique as condições dos pneus e das palhetas do para-brisa, e certifique-se de que estão em bom estado para garantir visibilidade e segurança;

- acione a luz baixa dos faróis para aumentar a visibilidade e ser visto por outros motoristas;

- deixe uma distância maior entre o seu veículo e o que segue à frente, pois a chuva aumenta o tempo de reação;

- redobre a atenção nas curvas, visto que a pista molhada exige maior cuidado ao fazê-las;

- evite freadas bruscas, pois isso pode travar as rodas e causar perda de controle do veículo;

- em caso de temporal, pare em local seguro. Em situações de visibilidade muito reduzida ou tempestade forte, busque abrigo em um posto de serviço ou cidade próxima;

- evite o embaçamento dos vidros, por isso utilize o ar-condicionado ou a ventilação do veículo para garantir visibilidade.