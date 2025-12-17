Chuvas fortes causam alagamentos e transtornos em Petrópolis, região serrana do Rio

O temporal desta quarta-feira, 17, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, causou estragos pela cidade, alagou ruas e deixou ao menos duas pessoas desaparecidas.

Imagens em redes sociais mostram um automóvel vermelho sendo carregado por um rio que, de tão cheio, extravasou a calha e tomou as ruas que o margeiam. Em um ponto, o carro afunda e desaparece nas águas. Dentro do veículo, estavam essas duas pessoas.

A Defesa Civil da cidade emitiu um alerta extremo no início da manhã. O estágio de alerta é o quarto mais severo em uma lista de cinco níveis.

As aulas na rede municipal foram suspensas. A prefeitura abriu pontos de apoio para receber pessoas que moram em áreas de risco. Alguns dos pontos funcionam nas escolas que tiveram as aulas suspensas.

Imagens de moradores da cidade mostram o estrago causado pelo temporal nas ruas da cidade serrana. Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ver um carro sendo arrastado pela correnteza formada pelas chuvas em uma área alagada da cidade.

Em outras imagens, ruas "se tornaram rios". Não é possível ver o asfalto, apenas uma enxurrada causada pela tempestade.

A Defesa Civil da cidade recomenda que a população evite permanecer em locais interditados, não transite por áreas alagadas, fique atento a sinais de deslizamentos e em caso de emergência, ligue para o número 199.