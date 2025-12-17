'Beleza Fatal' tem 2ª temporada confirmada pela HBO Max

A HBO Max confirmou nesta quarta-feira, 17, a renovação de Beleza Fatal para uma segunda temporada. Em um teaser, o autor Raphael Montes revelou que está de volta à livraria em que teve a ideia da novela e já está trabalhando na história dos novos capítulos.

Até o momento, a HBO Max não estabeleceu nenhuma data de estreia e também não revelou mudanças no elenco.

Beleza Fatal ganhou, no último dia 15, um especial de reunião, que trouxe Camila Queiroz, Camila Pitanga, Caio Blat, Giovanna Antonelli e mais de volta à Mansão Argento para falar sobre os bastidores da produção.

Escrita por Raphael Montes, Beleza Fatal foi exibida entre janeiro e março, com cinco episódios sendo lançados semanalmente. A novela tem direção geral de Maria de Médicis e supervisão de Silvio de Abreu.

A primeira temporada de Beleza Fatal e o especial de final de ano estão disponíveis na HBO Max.