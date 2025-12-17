ASSINE JÁ!
Passageiros relatam terem sido assaltados no metrô do Rio de Janeiro

Passageiros relataram terem sido assaltados dentro de uma composição do metrô no Rio de Janeiro na noite de terça-feira, 16.

A composição estava parada na Estação Largo do Machado, na zona sul, e seguia para a Barra da Tijuca, na zona sudoeste. A Polícia Militar não foi acionada para a ocorrência.

"Assalto dentro da composição do metrô na estação Largo do Machado. Era só o que faltava nem no metrô agora a gente tem sossego", relatou uma passageira nas redes sociais.

Em nota, a concessionária Metrô Rio diz que as equipes de segurança foram acionadas na noite de terça-feira por conta de uma ocorrência em uma composição, que seguia sentido Jardim Oceânico.

"Três passageiros relataram terem sido roubados no vagão. O suspeito, no entanto, deixou o sistema metroviário. As equipes da concessionária deram apoio às vítimas e conduziram os clientes à delegacia para o registro da ocorrência", disse.

A concessionária ressaltou que está à disposição para apoiar nas investigações da polícia.

