Passageiros relatam terem sido assaltados no metrô do Rio de Janeiro

Passageiros relataram terem sido assaltados dentro de uma composição do metrô no Rio de Janeiro na noite de terça-feira, 16.

A composição estava parada na Estação Largo do Machado, na zona sul, e seguia para a Barra da Tijuca, na zona sudoeste. A Polícia Militar não foi acionada para a ocorrência.

"Assalto dentro da composição do metrô na estação Largo do Machado. Era só o que faltava nem no metrô agora a gente tem sossego", relatou uma passageira nas redes sociais.

Em nota, a concessionária Metrô Rio diz que as equipes de segurança foram acionadas na noite de terça-feira por conta de uma ocorrência em uma composição, que seguia sentido Jardim Oceânico.

"Três passageiros relataram terem sido roubados no vagão. O suspeito, no entanto, deixou o sistema metroviário. As equipes da concessionária deram apoio às vítimas e conduziram os clientes à delegacia para o registro da ocorrência", disse.

A concessionária ressaltou que está à disposição para apoiar nas investigações da polícia.