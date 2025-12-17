No 3º dia de paralisação, greve na Petrobras chega a 28 plataformas

A greve de petroleiros da Petrobras chegou ao terceiro dia nesta quarta-feira (17)., que representa a categoria,

Nessas plataformas, além de funcionários da Petrobras, há grande participação de mão de obra de empresas terceirizadas, de acordo com a federação.

A FUP informou que petroleiros da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), em Pernambuco, aderiram à greve, elevando para nove o número de refinarias com adesão. Na terça-feira (16), eram 24 plataformas e nove refinarias.

O cenário monitorado pela FUP aponta adesão em:

9 refinarias

28 plataformas

13 unidades da Transpetro (subsidiária de transportes da Petrobras)

4 termelétricas

2 usinas de biodiesel

Campos de produção terrestre da Bahia

Unidade de Tratamento de Gás de Cabiúnas (UTGCAB)

Estação de Compressão de Paulínia (TBG)

Sede administrativa em Natal

A greve iniciada na segunda-feira (15) tem as seguintes reivindicações:

Melhorias no plano de cargos e salários;

Solução para os Planos de Equacionamento de Déficit (PEDs) da Petros (fundo de pensão da categoria);

Defesa da pauta Brasil Soberano, que defende a manutenção da Petrobras como empresa pública e um modelo de negócios voltado ao fortalecimento da estatal.

Contingência da Petrobras

Por meio de nota enviada à Agência Brasil, a Petrobras informou que equipes de contingência estão preparadas e mobilizadas para atuar na manutenção das operações, sem prejuízos na produção e no abastecimento ao mercado.

“Até o momento, não houve impacto na produção, e o abastecimento ao mercado segue garantido, sem alterações”, afirma o comunicado.

A companhia acrescenta que respeita o direito de manifestação dos empregados e se mantém aberta ao diálogo com as entidades sindicais.

De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), órgão regulador do setor, a Petrobras, sozinha ou em consórcio com outras empresas, é responsável por cerca de 90% do total de petróleo e gás natural produzidos no país.