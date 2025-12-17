'Dia D', novo filme de Steven Spielberg com Emily Blunt, ganha teaser misterioso; assista

Novo filme de Steven Spielberg, Dia D teve seu primeiro teaser revelado. O vídeo mostra o que parece ser a revelação da presença de alienígenas na Terra - e também que eles podem ter influenciado a vida da humanidade.
O filme também teve sua data de estreia confirmada, entrando em cartaz nos cinemas brasileiros em 11 de junho de 2026.
A ficção científica é estrelada por Emily Blunt (Coração de Lutador), Josh O'Connor (Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out), Colin Firth (Bridget Jones: Louca Pelo Garoto), Eve Hewson (Jay Kelly), Colman Domingo (O Sobrevivente) e Wyatt Russell (Thunderbolts*).
Além do teaser e data de lançamento, Dia D também ganhou novos pôsteres, estampados por Blunt e O'Connor.
O roteiro é assinado por Spielberg e David Koepp, que trabalharam juntos em Jurassic Park e Guerra dos Mundos.
Dia D marca o retorno de Spielberg à ficção científica após sete anos. O diretor tem trabalhos muito elogiados e considerados clássicos do gênero, como E.T.: O Extraterrestre, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, Jurassic Park, Minority Report e Jogador Nº1.