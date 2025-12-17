Firjan inaugura unidade de R$ 8 milhões focada em Tecnologia da Informação, na próxima sexta

Com foco em formar mais de 9 mil novos profissionais por ano e em diferentes níveis para atuar em áreas como Computação em Nuvem, Cibersegurança, Inteligência Artificial (IA), e Ciência de Dados, a Firjan e o SENAI inauguram, na próxima sexta-feira, o Centro de Referência em Tecnologia da Informação e Comunicação (Digitech). A unidade recebeu investimento de R$ 8 milhões.

Serão 20 cursos em cada área, gratuitos e pagos, focando em certificações de gigantes do setor como Google, Microsoft, Oracle, AWS, Cisco, Fortinet.

Em nota assinada pelo presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano, a entidade justifica a criação da unidade para atender os próprios industriais que sinalizaram a necessidade de desenvolver e atualizar seus trabalhadores em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

Em dez anos, houve aumento de 16,41% no número de empregos formais de TIC no estado (2011-2021) - profissionais que, segundo estudo da Firjan, registram a maior média de salários iniciais do país. A unidade, diz a federação, se soma a outras que buscam transformar o Rio na Capital da Inteligência Artificial.

"O Rio conta com vantagens que podem atrair empresas de tecnologia, como a presença de cabos marítimos de internet no litoral e forte capital humano, além de já sediar empresas do setor, universidades e centros de pesquisa. Há, ainda, o Imposto Sobre Serviços (ISS) Tech, um tributo municipal com alíquotas reduzidas para essas empresas", destaca a entidade.

As primeiras turmas têm previsão de início em fevereiro com cursos para pessoas físicas e jurídicas. A nova unidade tem mais de 2.500 metros quadrados (m²) e é sediada no edifício Eco Sapucaí, ao lado do Sambódromo, no Rio de Janeiro.