Desdobramento da 'Contenção'

A ação de ontem - que faz parte da operação Contenção - foi realizada pela Desarme, com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e de unidades do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE). A operação Contenção deixou 121 pessoas mortas, sendo quatro policiais. No total, foram feitas 113 prisões, sendo 33 de presos de outros estados.

Houve ainda a apreensão de 118 armas e mais de uma tonelada de drogas. O objetivo era conter o avanço da facção Comando Vermelho e cumprir 180 mandados de busca e apreensão e 100 de prisão. A operação é a maior e mais letal realizada no Brasil.