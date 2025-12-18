Explosivos, armas, munições e drogas vendidos em app

A operação é resultado de uma investigação da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme). Os agentes identificaram núcleos do CV responsáveis pela circulação de armamentos de alto poder ofensivo, na logística de munições e no abastecimento do tráfico.

Além do núcleo que atua na Maré, a Civil identificou uma família em Maricá, que pega produtos na Nova Holanda e trafica na cidade, e outro que faz delivery de drogas na Zona Norte.

"Identificamos três núcleos que participavam de grupos em aplicativos de trocas de mensagens, onde vendiam armas, munições, explosivos e drogas. O terceiro, que é o delivery, que são entregas feitas pelos mototaxistas. São drogas um pouco mais caras entregues para pessoas nas ruas. O foco é desarmar esses criminosos", explicou o delegado Luis Otávio Franco, titular da Desarme.