No início da ação, criminosos atiraram contra policiais, gerando um breve confronto. Segundo o delegado Luís Otávio Franco, os traficantes se abrigavam em lugares com seteiras - buracos para colocar armas. O delegado destacou que não houve registro de feridos.

"Entramos e achamos que não teria resistência. Houve uma troca de tiros e, graças a Deus, ninguém foi lesionado. Encontramos seteiras usadas em guerrilhas. As seteiras eram viradas para Avenida Brasil. Os criminosos poderiam atingir os policiais e quem passava por lá", comentou Franco.