Confira a programação especial de Natal nos veículos da EBC

“Queremos que o clima do Natal esteja presente na casa de milhões de brasileiros. Por isso, reunimos esforços dos nossos veículos para oferecer músicas, histórias, reportagens e registros culturais que dialogam com esse momento do ano. É uma programação que celebra nossas tradições e compartilha os valores que marcam o período”, afirma o diretor-presidente da EBC, Andre Basbaum.

TV Brasil

Na noite do dia 24 de dezembro, às 21h, a TV Brasil transmite uma edição especial do Partituras. O programa traz como atração dois renomados grupos de câmara - Salzburg Chamber Soloists e Constanze Quartet — sob a regência do maestro Lavard Skou Larsen -, em espetáculo registrado na Série O Globo/Dellarte Concertos Internacionais, realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em novembro deste ano.

No mesmo dia, às 23h, o público acompanha o Especial Natal Brasil. Em parceria com o Ministério do Turismo, será oferecido um mergulho nas tradições natalinas do país. A produção percorre diferentes cidades — passando por Belém (PA), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Gramado (RS) e Petrópolis (RJ) — para revelar como essa data é vivida em cada localidade. Costumes, sabores, histórias e modos de festejar compõem um passeio cultural que destaca, de Norte a Sul, a riqueza e a diversidade do Natal brasileiro.

Mais tarde, à meia-noite, será exibida a Missa do Galo da Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro (RJ). No catolicismo, a Missa do Galo é considerada a Santa Missa de Natal. Trata-se de antiga tradição religiosa na qual são relembrados os eventos que levaram ao nascimento de Jesus Cristo e compartilhadas mensagens de fé e esperança.

No dia 25, às 21h, a emissora transmite um show marcante da cantora Simone, registrado durante a cerimônia de premiação do 23º Festival de Música da Rádio Educadora FM, em Salvador (BA). Gravado na Concha Acústica do Teatro Castro Alves no dia 7 de dezembro, o espetáculo reverencia a trajetória de uma das vozes mais emblemáticas da Música Popular Brasileira e conta com a participação de Carlinhos Brown.

A programação integra ainda opções para a garotada, com opções na TV Brasil Animada ao longo da semana. Serão exibidos episódios especiais dos desenhos Luna e Boris & Rufus, cuidadosamente selecionados para envolver o público infantil com histórias de imaginação, amizade e descobertas. A faixa infantil vai ao ar de segunda a sábado, das 7h às 12h30.

TV Brasil Internacional

A TV Brasil Internacional incorpora o show de Simone à sua grade especial de fim de ano. No veículo, o espetáculo vai ao ar nos dias 24 e 25 e aproxima os brasileiros que vivem no exterior das expressões culturais que conectam o público à identidade brasileira. O canal ainda exibe o Especial Natal Brasil, também nos dias 24 e 25.

Rádio Nacional

A Rádio Nacional preparou uma semana dedicada ao espírito natalino, com atrações que valorizam a cultura brasileira, seus ritmos, tradições e diferentes formas de comemorar a data. A programação especial reúne episódios temáticos, seleções musicais e reportagens especiais.

Festa do Disco – Especial de Natal, apresentando o espetáculo Baile do Menino Deus, com foco nos ritmos nordestinos tradicionais das celebrações natalinas, como coco, ciranda e baião. Exibição: Domingo (21), às 20h.

Especial de Domingo – Seleção musical que traz a MPB em versões ou interpretações temáticas de Natal. Exibição: Domingo (21), às 22h.

Faixa de Especiais da Rádio Nacional da Amazônia – Programação variada com relatos e tradições natalinas da região amazônica, músicas regionais de Natal, entrevistas com artistas e grupos culturais e reportagens especiais. Exibição: De 22 a 26 de dezembro, às 13h.

O radiojornalismo da EBC já vem abordando o tema desde o início de dezembro. Pautas especiais estão sendo produzidas, como curiosidades sobre a montagem da árvore de Natal, as confluências históricas e culturais das tradições que marcam as festividades e as origens da troca de presentes.

Outra matéria especial destaca o voluntariado de fim de ano, apresentando quem são os brasileiros que ajudam no anonimato. A reportagem mostra iniciativas de voluntários anônimos que intensificam suas ações no Natal — grupos que distribuem comida, adotam cartinhas ou realizam gestos de solidariedade que fazem diferença para muitas famílias.

Rádio MEC

A Rádio MEC apresenta uma programação que destaca a força da música de concerto, reunindo grandes orquestras, coros, solistas e produções que celebram o repertório clássico. Ao longo da semana, a emissora oferece ao público concertos gravados em importantes salas do país, seleções temáticas e edições especiais de seus programas tradicionais.

Plateia – Concerto de Natal da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB) e OSB Jovem que ocorreu em 21 de dezembro de 2024 na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro (RJ), sob a regência do maestro Claudio Cruz. A apresentação contou com obras de Respighi, Borodin, além da Suíte Natividade, de João Guilherme Ripper. Exibição: Domingo (21), às 11h.

Jazz Livre Especial – Reprises de apresentações ao vivo gravadas para o programa Jazz Livre, destacando artistas que marcaram o programa em 2025. No dia 24, haverá um especial de Natal com clássicos natalinos em ritmo de jazz. Exibição: A partir de segunda-feira (22), às 21h.

Especial de Natal – Seleção temática com obras sacras, corais, trilhas natalinas e música clássica feita para a época de Natal, como o balé O Quebra Nozes e o Oratório de Natal de Bach. Exibição: Dias 24 e 25 de dezembro, ao longo de toda a programação.

Concertos de Natal – A Rádio MEC apresenta dois concertos especiais diretamente da Sala Cecília Meireles, no Rio de Janeiro (RJ). No dia 24, vai ao ar o Concerto de Natal da Associação de Canto Coral, sob a regência do maestro Jésus Figueiredo, com a Sinfonia Concertante, de Mozart, e trechos do oratório O Messias, de Händel, na versão Mozart. Já no dia 25, os ouvintes poderão acompanhar o Concerto Tropical de Natal, apresentado por alunos dos projetos Os Pequenos Mozart, Amadeus e Projeto Social Carioquinhas, que interpretam um repertório inspirado em canções tradicionais natalinas. Exibição: Dias 24 e 25 de dezembro, às 17h.