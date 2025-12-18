Mulher sofre mal súbito e morre enquanto treinava em academia

Uma aluna da academia Smart Fit morreu, na tarde desta quarta-feira (17), após sofrer um mal súbito durante o treino. O caso ocorreu em uma unidade localizada na Avenida Engenheiro Santana Jr., no bairro Papicu, em Fortaleza.



A mulher, que não teve a identidade divulgada, foi prontamente socorrida e recebeu atendimento médico de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), segundo a Smart Fit, mas não resistiu.

"Ao chegarem, os profissionais do Samu realizaram os procedimentos necessários, mas infelizmente a aluna veio a falecer", disse a academia.

Morte em academia

Outros casos recentes alertam para os cuidados que devem ser tomados durante a prática de exercícios. No início de dezembro, um homem de 55 anos morreu após ser atingido por uma barra de supino enquanto realizava o exercício em Olinda, Pernambuco.

No final de novembro, Áurea Maria Lima, de 54 anos, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e faleceu durante uma aula de spinning em uma academia no centro de Maranguape, município do estado do Ceará.

Em Belo Horizonte, Minas Gerais, outra aluna, de 55 anos, também morreu enquanto realizava exercícios em uma unidade da rede Smart Fit.