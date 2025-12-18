Servidor da Polícia Civil é investigado por ligação com chefão do TCP

Rio - Um servidor da Polícia Civil foi alvo de um mandado de busca e apreensão, nesta quinta-feira (18), por suspeita de ligação com uma liderança do Terceiro Comando Puro (TCP). De acordo com as investigações, o funcionário teria fornecido informações para a facção e negociaria armas e munições.

Equipes da Corregedoria-Geral da corporação cumpriram a ordem judicial. Segundo a Civil, uma sindicância foi instaurada para apurar as condutas do servidor, sendo ele afastado de suas funções.

A liderança do TCP seria Wallace de Brito Trindade, o Lacoste, chefe do tráfico no Complexo da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte. Ele é considerado um dos oito criminosos mais procurados do estado.

Segundo informações do Disque Denúncia, a região ostenta a maior quantidade de armas e bocas de fumo do bairro. A facção teria uma renda mensal de mais de R$ 700 mil com o tráfico de drogas e armas. Ainda de acordo com investigações, Lacoste seria responsável pelas ordens de invasão ao Morro do Cajueiro, em Madureira, dominado pelo Comando Vermelho.

Em novembro, Wallace foi um dos 18 indiciados pela Polícia Federal por envolvimento com facções no Rio. A mesma investigação também terminou no indiciamento do ex-deputado federal Thiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias.

Lacoste é considerado foragido desde setembro de 2007, quando saiu no sistema semiaberto, do Instituto Penal Plácido Sá de Carvalho, no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste, e não retornou mais à prisão. Ele cumpria pena de sete anos pelo crime de tráfico de drogas.