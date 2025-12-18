SP monitora Gripe K e espera antecipação de vacinação em 2026, diz secretário da Saúde

O Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso da chamada "gripe K" no Brasil. Segundo boletim da pasta, essa versão da influenza A (H3N2) foi registrada no Pará, poucos dias após o encerramento da Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP30). A circulação da variante teve início na Europa e, posteriormente, na Ásia e na África. Na América do Norte, Estados Unidos e Canadá também registram um aumento dos casos, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

Em entrevista à Rádio Eldorado, o secretário estadual da Saúde de São Paulo, Eleuses Paiva, disse que o caso é isolado, mas requer atenção. Ele espera que o Ministério da Saúde antecipe a vacinação contra a gripe para o final de março de 2026.

Na entrevista, Paiva também falou sobre a disponibilidade da vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) para grávidas e a expectativa para a utilização da nova vacina contra a dengue, de dose única, desenvolvida pelo Instituto Butantan.