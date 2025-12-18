Trecho 1 do Rodoanel Norte será aberto dia 23 já com cobrança de pedágio free flow

Depois de 13 anos do início das obras, o primeiro trecho do Rodoanel Norte será liberado ao tráfego na próxima terça-feira, 23. O trecho de 24 km vai ligar a rodovia Fernão Dias à Presidente Dutra, interligando-se com o trecho Leste do próprio Rodoanel, na altura da rodovia Ayrton Senna.

O segundo trecho do Rodoanel Norte, que fará a interligação com o trecho Oeste, na altura da Rodovia dos Bandeirantes, tem previsão de entrega para o segundo semestre de 2026. A obra toda vai custar R$ 3,4 bilhões, dos quais R$ 2 bilhões são investimento da concessionária Via Appia.

Pedágio

Na segunda-feira, 22, está prevista uma solenidade de inauguração, com a presença de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, mas a estrada só será liberada para os veículos na manhã seguinte. O trecho, que vai do km 129 ao km 153, terá dois pórticos eletrônicos do sistema free flow (um em cada sentido) para cobrança de pedágio, o chamado Siga Fácil Sem Parar. A cobrança já começa na terça. As tarifas devem ser divulgadas nesta sexta-feira, 19, pela Agência de Transportes do Estado de São Paulo.

O trecho que será inaugurado tem vias de três a quatro faixas, quatro túneis (duas estruturas de ida e volta), o maior deles com extensão de 940 metros, além de pontes e viadutos. Os 24 km são segregados, ou seja, só há entradas e saídas ao final do percurso. Quem pega o Rodoanel na altura da Dutra, vai sair na Fernão Dias. No sentido oposto, o motorista pode pegar a Dutra na altura de Arujá ou seguir pelo trecho Leste do Rodoanel, sentido Imigrantes.

Velocidade máxima

Os carros vão poder rodar a até 100 km/h, já a velocidade máxima para veículos pesados será de 80 km/h.

Localização dos pórticos

Os dois pórticos estão localizados em Guarulhos:

km 135+120 (sentido externo/Fernão Dias)

km 135+140 (sentido interno/Dutra)

Como vai funcionar o pedágio

O veículo passa livremente pelo pórtico, sem precisar parar ou reduzir a velocidade.

Câmeras, sensores e antenas realizam a identificação do veículo pela placa ou pela tag, para todos os tipos de veículos, inclusive a quantidade de eixos.

A tarifa é registrada de forma digital e pode ser paga automaticamente pela tag ou posteriormente, por meio dos canais oficiais, inclusive de forma presencial.

O motorista terá até 30 dias, contados a partir da data da passagem pelo pórtico, para efetuar o pagamento da tarifa.

Motoristas que utilizam tag têm 5% de desconto na tarifa. A cobrança é automática, com o valor debitado diretamente na fatura da operadora contratada.

Para quem não possui tag, será possível consultar e realizar o pagamento pelos canais oficiais oferecidos pela concessionária (portal de pagamentos e base do Serviço de Atendimento ao Usuário, localizado no km 135 do Rodoanel Norte) e pelo site do Siga Fácil (www.sigafacil.sp.gov.br).

A tarifa se aplica a todos os tipos de veículos, inclusive motocicletas.

O não pagamento da tarifa caracteriza evasão de pedágio, infração grave, sujeita a multa de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH.

Obra interrompida por seis anos

O trecho norte do Rodoanel foi iniciado em 2013, mas a obra sofreu várias interrupções e foi totalmente paralisada em 2018. Na época, a obra foi alvo de investigação após denúncias de corrupção e superfaturamento. Em março de 2023, a Via Appia venceu licitação para continuar a obra. Os trabalhos só foram retomados em abril de 2024 pela nova concessionária.

Com 44 km de extensão, o trecho é o último a ser construído e vai completar a interligação de todo o grande anel viário que circunda a capital paulista. Com a conclusão, no segundo semestre de 2026, serão interligados o trecho sul e o leste, fechando o anel viário de 176 quilômetros cuja construção começou em 1998.