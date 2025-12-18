Acidente em escada rolante de estação da CPTM deixa 13 feridos

Um acidente na escada rolante da Estação Brás, na plataforma da Linha 10 - Turquesa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, sentido Rio Grande da Serra, deixou 13 pessoas feridas na manhã desta quinta-feira, 18.

Segundo a CPTM, acidente ocorreu devido a mau uso do equipamento. Um carrinho de compras enroscou na lateral da escada, provocando a queda das pessoas.

A Companhia lamentou a ocorrência, e disse que todas as vítimas foram socorridas para unidades de saúde. Nove delas com ferimentos leves e quatro resgatadas pelo Samu e Corpo de Bombeiros.