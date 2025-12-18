Filho mais novo de John Travolta seria biologicamente bisneto de Elvis, diz processo

Um processo judicial nos Estados Unidos trouxe à tona uma alegação envolvendo John Travolta, sua família e os Presley. Segundo documentos obtidos pela revista People, Ben, filho mais novo do ator com Kelly Preston, que morreu em 2020, teria ligação biológica direta com a família de Elvis Presley.

A informação aparece em uma ação movida por Brigitte Kruse, ex-parceira comercial de Priscilla Presley, viúva de Elvis. Brigitte processa Navarone Garcia, filho de Priscilla, por quebra de contrato. Embora o centro da disputa não envolva Travolta, o documento inclui relatos que chamaram atenção por tratar da origem genética de Ben, filho caçula do ator, hoje com 15 anos.

De acordo com Brigitte, Kelly não conseguia engravidar com óvulos próprios. Por isso, John e Kelly teriam recorrido inicialmente a óvulos de Lisa Marie Presley, filha de Elvis. O documento afirma, porém, que o casal desistiu dessa opção e não há confirmação de que essa tentativa tenha resultado em uma gravidez.

O documento sustenta que, posteriormente, teria sido articulado um acordo para que Riley Keough, filha de Lisa Marie, cedesse seus óvulos. Assim, Kelly teria levado a gestação adiante e dado à luz Ben. Brigitte afirma que Riley teria recebido como recompensa um carro da marca Jaguar e um pagamento entre 10 mil e 20 mil dólares pelo acordo. Nenhuma dessas alegações foi comprovada.

Essas informações, segundo Brigitte, teriam sido repassadas a ela por Michael Lockwood, ex-marido de Lisa Marie. No documento, ela afirma que Michael enfrentava dificuldades financeiras severas à época e que teria tentado usar o suposto segredo envolvendo Travolta como forma de buscar um acordo financeiro em benefício próprio e de suas filhas.

Os documentos citam ainda uma nota manuscrita com referências a uma clínica de fertilidade na Califórnia, ao nome de Ben e à indicação da gestação de Kelly. Também são mencionadas mensagens de texto em que o adolescente seria descrito como "lindo bisneto" de Priscilla.

Ao site TMZ, os advogados de Priscilla afirmaram que as alegações são infundadas, não têm relação com o processo principal e teriam como objetivo causar sofrimento à família. A defesa de Brigitte, por sua vez, disse que o documento busca revelar a verdade e corrigir registros, negando irregularidades.

O TMZ ainda informou que procurou a equipe de John Travolta, mas não obteve resposta até a publicação da reportagem. O caso ocorre em meio a uma ação judicial iniciada no ano passado, quando Priscilla processou Brigitte e ex-associados por fraude e abuso financeiro, acusações que foram negadas por eles.