Gil Gerard, eterno 'Buck Rogers', morre aos 82 anos

Gil Gerard, ator protagonista da clássica série Buck Rogers, morreu em sua casa na Georgia, Estados Unidos, aos 82 anos. O astro foi vítima de um câncer "raro e extremamente agressivo", conforme confirmou sua esposa, Janet, em seu perfil nas redes sociais. Após período de cuidados paliativos, ele faleceu na manhã da última terça-feira,16.

"Do momento em que soubemos que algo estava errado até sua morte nesta manhã, passaram-se apenas dias", afirmou Janet no Facebook. "Não importa quantos anos pude passar com ele, nunca teria sido o bastante. Abrace forte aqueles ao seu lado e ame-os sem medo."

Gerard era um nome popular em Hollywood ao longo dos anos 1970 e 1980, estrelando produções como The Doctors, Aeroporto 77, Hooch e O Pequeno Mestre. Seu papel como o personagem-título de Buck Rogers, ficção científica baseada nas tirinhas de Philip Francis Nowlan, o transformou em astro mundial, com o gênero passando por um período de alta demanda após o sucesso do primeiro Star Wars de George Lucas.

A carreira do ator estagnou nos anos 1990, com participações menores em produções para a televisão, como a novela Days of Our Lives, Drop Dead Diva, The Big Easy e alguns telefilmes. Seu papel mais recente foi em 2019, no filme Space Captain and Callista, de K.R. Kagan.

Além da esposa, Gerard deixa um filho, Gib, fruto de seu primeiro casamento com a atriz Connie Sellecca.