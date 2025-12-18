Tarifa de Metrô e trem vai aumentar em 2026? Veja o que disse o governador de SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sinalizou nesta quinta-feira, 18, um provável reajuste na tarifa do transporte público estadual em 2026.

No último ano, a gestão estadual aumentou de R$ 5 para R$ 5,20 a tarifa das linhas de Metrô e dos trens da CPTM e da ViaMobilidade.

"A linha que nós temos adotados, e adotamos nos dois anos passados, foi considerar a inflação do período como o grande indexador da tarifa, para manter a sustentabilidade financeira do sistema, para manter o nível de aporte. Mesmo fazendo isso, você mantém um nível de aporte alto", defendeu.

Tarcísio, entretanto, se esquivou de dar uma resposta objetiva. "Vamos supor que a gente passasse a inflação do período este ano para a tarifa, ainda sim você teria que trabalhar com R$ 5 bilhões de subsídio para manter o transporte."

Segundo o governador, a discussão ainda está em andamento e "não tem nada concluído ainda, mas nós vamos sentar com a Prefeitura para discutir."

Tarifa de ônibus na capital

No início da semana, o prefeito Ricardo Nunes (MDB), também não deixou claro se o reajuste será aplicado na capital.

"O ideal é manter congelado a tarifa. Se a gente não conseguir, que a gente não passe da inflação", afirmou o prefeito durante entrega de novos veículos elétricos, no Pacaembu.

Nunes disse aguardar o envio de estudos por parte da SPTrans sobre os custos relacionados ao transporte público e possibilidade de arrecadação.

"Eles não me apresentaram ainda, então eu não tenho essa resposta para te dar", afirmou o prefeito. Segundo ele, o envio do estudo ocorre normalmente até o dia 20 de dezembro.

No último ano, o valor da tarifa passou de R$ 4,40 para R$ 5, aumento de 13,6%, e da integração de R$ 8,20 para 8,90.