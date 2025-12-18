Milton Nascimento ganha mural de 300 m² no Rio de Janeiro

O bairro da Lapa, na zona central do Rio de Janeiro, passa a ostentar nesta quinta-feira (18) um mural de 300 metros quadrados com a imagem do cantor e compositor Milton Nascimento. Carioca de origem e mineiro de coração, “Bituca” tem 83 anos e é considerado um dos principais nomes da música brasileira.

A nova pintura ocupa parte da lateral do prédio da Associação Cristã de Moços (ACM), na Rua da Lapa, 86, e pode ser vista desde a Praça Cardeal Câmara, em frente aos Arcos da Lapa. Nesse ponto, o novo mural compõe com um painel mais antigo de outro ícone da música, Pixinguinha, pintado em 2021.

O desenho de Milton Nascimento foi feito pela artista visual brasiliense Gugie Cavalcanti, que já produziu 15 murais de personalidades negras em diferentes cidades de todas as regiões brasileiras.

A imagem do mural de Milton escolhida por Gugie foi retirada de uma cena de um "documentário antigo", conta a artista, sem detalhar qual.

“Ele está tá ali, conversando com os amigos, descontraído. Ele está olhando para as pessoas com carinho, admiração, uma certa timidez, mas à vontade”, explica.

Flores em vida

A iniciativa da homenagem é da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Igualdade Racial (SEDHIR) do Rio de Janeiro e faz parte das ações antirracistas da campanha Novembro Negro.

Para Edson Santos, à frente da pasta da Prefeitura do Rio, a obra de Milton Nascimento tem caráter político e também afetivo.

“O Milton faz parte da nossa formação. Como diria o Nelson Cavaquinho, a gente tem que entregar ‘as flores em vida’.”

Em outubro, Milton Nascimento foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy, conforme informou, pelas redes sociais, seu filho, o empresário Augusto Nascimento, que participou do evento de inauguração do mural.

“É muito legal que as pessoas façam esse reconhecimento e deem esse carinho”, disse Augusto à Agência Brasil, grato pela homenagem e satisfeito pela localização do mural.

Na Lapa, funcionam a Fundição Progresso e o Circo Voador, “que são dois lugares onde ele se apresentou muitas vezes. São espaços muito simbólicos para música”, lembra o filho de Bituca.

Na última terça-feira (16), Milton Nascimento recebeu o título de Doutor Honoris Causa, concedido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), também no Rio de Janeiro.