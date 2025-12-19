'O dia nasceu nublado, pois você não volta', diz prima

Através das redes sociais, horas antes da cerimônia de despedida, parentes da jovem pediram justiça. Uma outra prima prestou homenagem à Júlia lembrando como ela representava para família.

"Hoje [quinta], o dia nasceu nublado, pois você não volta. Ficaram suas risadas presas nas paredes, como lembranças que se recusam a ir embora. Seus passos foram interrompidos no tempo e o futuro inteiro foi arrancado de você sem aviso. Seu nome não é só saudade. Seu nome ecoa como pedido de justiça. Sua ausência pesa como um grito mudo no peito de quem ama. Hoje, choramos por você, prima. Por tudo que não viveu, pelos sonhos interrompidos, por tudo o que nos foi roubado. Que sua memória não seja silêncio, que sua história seja lembrança viva. E que o amor que você deixou seja mais forte, sempre mais forte, do que a violência que te levou", diz o texto.